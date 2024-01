Sondaggio elettorale, il governo tiene e Giorgia Meloni piace

Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera

Migliora il giudizio degli elettori su governo e premier. Lo rileva un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. La valutazione dell’esecutivo risale di due punti e torna ad attestarsi al 46. L’indice di Giorgia Meloni sale al 47, recuperando tre punti.

Le intenzioni di voto: Fratelli d’Italia stabile al 29%, (0,3% in meno), stabile anche Forza Italia con il 7%. Cresce la Lega all’8,7%. La colazioni di governo si attesta complessivamente al 45,8%. Nei partiti di opposizione sale il Pd (19,7%, 0,7 per cento in più rispetto al mese scorso). Il M5S perde un punto e scende al 16,2%. Tutto il centro sinistra è stimato al 26%.