Grave il giovane che era alla guida della moto

SORRENTO – Incidente mortale nella notte a Sorrento, dove una donna di 65 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Incidente mortale a Sorrento

L’incidente si è verificato intorno all’una in via degli Aranci. Secondo una prima ricostruzione, a entrare in collisione sono stati un’automobile guidata da un giovane e uno scooter condotto da un ragazzo di 20 anni, sul quale viaggiava come passeggera la donna.

Per la sessantacinquenne, che aveva appena terminato il turno di lavoro in un locale della zona, non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, la donna è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Centauro in gravi condizioni

Il conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata. Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Sorrento, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.