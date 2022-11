Sorteggi Champions, ecco con chi si sfideranno le italiane

I risultati delle estrazioni per le coppe europee a Nyon

1' DI LETTURA

Sorteggi a Nyon per le coppe europee. Il Milan affronterà il Tottenham negli ottavi di Champions, il Napoli l’Eintracht Francoforte, l’Inter il Porto. Ci sarà anche PSG-Bayern. Spicca Liverpool-Real Madrid, remake dell’ultima finale. In Europa League, la Juventus incontrerà il Nantes nei play off, la Roma il Salisburgo. Big match Barcellona-Manchester United. La Lazio affronterà il Cluj nei play off di Conference, mentre la Fiorentina il Braga.