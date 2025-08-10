 Sospeso centro scommesse 'ritrovo di mafiosi' nel Catanese
Sospeso centro scommesse ‘ritrovo di mafiosi’ nel Catanese

Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Catania
AD ACIREALE
di
1 min di lettura

CATANIA – La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente un centro scommesse ad Acireale che era diventato ritrovo di pregiudicati, anche per reati di mafia. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania.

In occasione dei diversi controlli dei clienti presenti, è emerso che molti di loro avessero diversi precedenti per reati di particolare allarme sociale. Dalle verifiche nella banca dati, è stato possibile accertare precedenti per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, nonché per reati predatori e in materia di stupefacenti. 

