Sospeso il reddito di cittadinanza, protesta a Napoli

In uno striscione si legge: "Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù“

1' DI LETTURA PALERMO – In tanti si sono presentati davanti la sede dell’Inps di Napoli, in via De Gasperi, per protestare contro l’abolizione del reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza sospeso, il governo tira dritto “Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù”, recita lo striscione di ‘Potere al Popolo’, che ha organizzato il presidio assieme al sindacato Usb, esposto all’esterno della sede dell’Inps. Una delegazione di manifestanti ha incontrato il direttore dell’ufficio Inps di Napoli. Problemi tecnici sul post Reddito di cittadinanza, l’Anci scrive al ministero In piazza tra le 30 e le 50 persone tra aderenti al sindacato Usb e a Potere al Popolo oltre a una serie di percettori del reddito di cittadinanza. A vigilare sulla manifestazione uno spiegamento di forze dell’ordine.

