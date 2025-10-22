Sospetto focolaio di scabbia a scuola: scatta la disinfestazione

L'ordinanza del sindaco Barbagallo

ACIREALE – Sospetto focolaio di scabbia nella scuola “G. Raciti” di Acireale, in provincia di Catania. Per questo motivo il sindaco Roberto Barbagallo ha disposto la chiusura del plesso di via Galvani per procedere alla disinfestazione dei locali.

L’attività resterà sospesa nei giorni 23 e 24 ottobre, affinché la ditta incaricata possa procedere alla “disinfestazione insetti volatili e striscianti e da acari della scabbia”, si legge nell’ordinanza sindacale registrata oggi.

L’intervento – in realtà – è partito già dalle 4 del di questo pomeriggio. Ed è stato stabilito il “divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali dell’area interessata per tutta la durata del trattamento”.

L’ordinanza del sindaco è stata emessa dopo la comunicazione fatto dal dirigente scolastico, che aveva chiesto nella giornata di ieri la disinfestazione immediata.