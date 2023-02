Sotto il Vulcano Festival, Tananai tra i protagonisti a Villa Bellini

Il cantante chiuderà il suo tour estivo in Sicilia

1' DI LETTURA

PALERMO – In attesa di salire sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”, Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, annuncia il tour nei principali festival estivi italiani.

Sarà la Villa Bellini di Catania ad ospitare il suo unico concerto in Sicilia dove Tananai concluderà il tour: venerdì 11 agosto (ore 21.00).

Altro tassello che compone la programmazione della prossima edizione di Sotto il Vulcano Fest, il Festival itinerante di spettacoli dal vivo a Catania, Taormina e Zafferana Etnea, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che rientra nella programmazione del Catania Summer Fest 2023 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

In attesa degli appuntamenti live, la prossima settimana l’artista sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso. Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

In prevendita:

I biglietti per il concerto dell’11 agosto (ore 21.00) alla Villa Bellini di Catania sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciaotickets on line e punti vendita) e nei circuiti abituali.