Sp 194, Strano (Lega) chiede un intervento urgente e definitivo

Disagi nel territorio Calatino

CATANIA – Un intervento urgente, completo e strutturale per la rigenerazione della Strada Provinciale 194 nel territorio di Caltagirone. È quanto chiede il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega alla Città Metropolitana di Catania, Ruggero Strano, che ha inviato una nota ufficiale all’Ente, accogliendo le richieste degli agricoltori di Caltagirone e Niscemi, da anni vittime di una situazione ormai insostenibile.

A seguito dell’ultima ondata di maltempo, infatti, circa quaranta coltivatori sono rimasti isolati e impossibilitati a raggiungere i propri terreni, poiché la SP 194 – unica via di accesso – risulta ancora una volta impraticabile.

“È necessario – spiega Strano – un intervento straordinario di manutenzione concreta, che consenta ai proprietari di accedere alle proprie aziende nel più breve tempo possibile. Con la mia nota ho chiesto alla Città Metropolitana di dare priorità assoluta a questa emergenza, impiegando tutte le risorse economiche e umane disponibili, affinché si intervenga in modo definitivo e si diano risposte chiare per garantire i diritti basilari al lavoro e alla sicurezza dei cittadini”.

La SP 194, più volte oggetto di lavori di rifacimento e chiusure temporanee, non ha mai beneficiato di interventi risolutivi nel tempo, continuando a rappresentare un grave disagio per agricoltori, residenti e operatori economici della zona.