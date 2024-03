Spacca vetrine in azione a Palermo, raid da “Fai da Thè” in centro storico

Lo sfogo sui social del titolare: ci hanno rovinato la festa per i 4 anni di attività del locale

PALERMO – Spacca vetrine ancora in aziona nel centro storico di Palermo. Stavolta a essere preso di mira è stato il locale Fai da Thè di via Maletto, nella zona di piazza San Francesco. A diffondere la notizia del raid lo stesso titolare dell’attività, Paolo Alagna, che ha affidato a un video sulla pagina ufficiale del locale da lui gestito un amaro sfogo per quanto successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Proprio ieri il locale avrebbe dovuto festeggiare i quattro anni di attività, ma la festa è stata rovinata dal malvivente o i malviventi che hanno spaccato la vetrina del negozio, hanno messo a soqquadro il locale e hanno portato via dei soldi custoditi nel registratore di cassa del locale. Indaga la polizia.

“Questa notte hanno deciso di spaccare la prima inferriata, tutte le vetrate, la serratura e prendere ciò che volevano – dice Alagna -. Oggi dovevamo fare il compleanno noi e ce l’hanno fatto loro, i gentili signori senza dignità. Questa è la faccia di chi è arrabbiato e triste perché qui ci proviamo a dare un servizio e a fare un po’ di cultura ma quando accadono certe cose si rimane un pochino delusi. Speriamo che questo video possa essere un monito per far sì che questa città diventi più sicura per le piccole attività e i residenti”.