Catania, gestivano sette piazze di spaccio: 31 arresti VIDEO

La banda si avvaleva anche di minorenni TUTTI I NOMI

CATANIA – Trentuno persone sono state arrestate, 17 condotte in carcere e 14 poste ai domiciliari, dai carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito di un’operazione antidroga che ha permesso di sgominare un gruppo che gestiva sette piazze di spaccio presenti nel rione San Giovanni Galermo.

L’ordinanza

Nei loro confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della Procura, che ha disposto anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altri quattro indagati.

Secondo l’accusa il gruppo si avvaleva anche della collaborazione di minorenni e tre di loro, nell’ambito della stessa operazione, denominata ‘L’angolo’, erano stati già arrestati, il 17 novembre scorso, e condotti in un istituto penale per minorenni, mentre un quarto è stato è stato collocato in una comunità.

24 ore su 24

Secondo la ricostruzione delle Procure distrettuali e per i minorenni di Catania, il gruppo era in grado di vendere marijuana, cocaina e crack nelle piazze di spaccio coprendo ‘turni’ di 24 ore al giorno per sette giorni la settimana, con un ‘capo’ che controllava le operazioni che veniva convenzionalmente chiamato ‘patrozzo’ (‘padrino’) e si avvaleva di ‘vedette’ per allertare gli spacciatori in caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Durante le indagini i carabinieri hanno eseguito due arresti in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e identificato e segnalato 38 ‘clienti’.

Tutti i nomi

La misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

ARENA Alessandro, nato a Catania il 11.10.1989; ARENA Rosario, nato a Catania il 07.09.1974; BAGLI Francesco, nato a Novara il 20.07.1989; D’AMICO Samuel, nato a Catania il 04.09.2003; DI MAURO Simone, nato a Catania il 10.03.1998; DISTEFANO Francesco Pio Giuseppe, nato a Catania il 25.02.2000; LA PIANA Vincenzo, nato a Catania il 09.11.1961; PILLERA Antonino, nato a Catania 23/06/1996; RUNGO Pietro Cristian, nato a Catania il 19.09.2000; RUSSO Alessandro, nato a Catania il 03.12.1992; SAPUPPO Gianluca, nato a Catania il 13.10.1999; SARANITI Antonino Orazio, nato a Catania il 19.11.2003; SCHABANI Alla, nato in Israele il 24.03.1973; TEMPERA Santo, nato a Catania 29.10.2001; VITALE Vito, nato a Catania il 05.05.2001;

Arresti domiciliari

BERTOLO Jonathan Giuseppe, nato a Catania il 14.08.2004; CUTUGNO Angelo, nato a Catania il 06.11.1993; DE FAZIO Gabriele, nato a Catania il 15.01.2002; DI PASQUALE Francesco, nato a Catania il 27.10.1995; GARIGALI Marco, nato a Catania il 06.05.1993; LA FATA Giuseppe Corrado, nato a Catania il 13.06.2001; MANITTA Ignazio, nato a Catania il 02.10.1983; MUSUMECI Dany Giosuè, nato a Catania il 07.03.2005; ORTORE Vincenzo Dario, nato a Catania il 16.09.1988; PRIVITERA Giuseppe, nato a Catania il 01.10.1997; STELLA Antonino Francesco detto Clinio, nato a Catania il 02.11.1991; VITAGLIONE Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 16.12.2000;

La misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di: