I carabinieri di Fontanarossa li hanno colti in flagrante

CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa hanno arrestato due catanesi, un 35enne e un 20enne, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga. L’arresto nel quartiere di San Leone.

Gli investigatori hanno osservato un’attività sospetta vicino a una casa di corso Indipendenza, con un insolito viavai di giovani dall’interno di un androne. Durante un servizio di osservazione, hanno assistito a una cessione di alcune bustine. Erano le 17 di ieri. I due pusher hanno cercato invano di disfarsi della droga: uno ha lanciato due involucri in un cortile, l’altro ha lasciato cadere dalla tasca un pacchetto di sigarette.

Cocaine e crack confezionati

Bloccati e messi in sicurezza i due complici, gli investigatori hanno prontamente recuperato tutto ciò che i due avevano gettato via, accertando che si trattava di crack e cocaina, già confezionati. Per questo i due sono finiti in carcere a Piazza Lanza.