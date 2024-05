Spaccio di coca in via Capo Passero, Catania: arrestato un 23enne

Aveva 20 grammi di cocaina, 100 euro e walkie talkie

CATANIA – Aveva con sé un walkie talkie, 20 grammi di cocaina e 100 euro. E, secondo i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, aveva da poco iniziato a spacciare di sera, già raggiunto da un paio di auto, in via Capo Passero.

È stato arrestato ieri sera a San Giovanni Galermo un 23enne per spaccio. In tutto aveva 60 involucri contenenti la cocaina. I carabinieri sono arrivati a lui grazie alle loro attività di intelligence. Per i militari, aveva messo su un florido commercio di stupefacenti in mezzo alla strada, appena fuori un palazzo di via Capo Passero.

Il blitz

Il tutto in una zona poco affollata che di sera lo proteggeva anche con il favore delle tenebre. Le auto dei clienti si sarebbero accostate per poi ripartire sfrecciando via. Durante il blitz dei carabinieri, il ragazzo avrebbe tentato di fuggire. Ma lo hanno intercettato e posto ai domiciliari.