Spaccio di cocaina e hashish alla Vucciria, scattano tre arresti

L'operazione della squadra mobile

PALERMO – Operazione antidroga della squadra mobile di Palermo che ha arrestato nei giorni scorsi tre persone, di 25, 27 e 29 anni. Gli arresti sono arrivati dopo appostamenti che hanno portato al sequestro di cocaina e hashish in un magazzino della Vucciria.

I poliziotti nel corso delle indagini hanno documentato l’accesso al magazzino di due dei tre arrestati che, poco dopo, avrebbero ceduto droga a un avventore. Il terzo arrestato, sottoposto ai domiciliari in una abitazione adiacente al magazzino avrebbe fatto da vedetta affacciato alla finestra di casa, in modo da non violare le prescrizioni.

I poliziotti hanno deciso di intervenire mentre altri agenti fermavano l’acquirente che ha consegnato spontaneamente la dose di hashish appena acquistata. I due pusher, uno di 25 anni e uno di 29, sono stati identificati. Nel magazzino sono stati trovati tre cofanetti con 62 dosi di cocaina (per un peso complessivo pari a circa 25 grammi), e due cofanetti in metallo con 15 dosi di hashish

(dal peso complessivo di 42,5 grammi). Anche l’abitazione dell’uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il 27enne, è stata sottoposta a controllo ed è stato trovato contante per 6.585 euro.