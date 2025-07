L'operazione della guardia di finanza

TRAPANI – Finanzieri del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla procura di Marsala, hanno arrestato due persone, residenti a Mazara del Vallo, per spaccio di sostanze stupefacente. Erano in possesso di 85 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, due grammi di marijuana e 62 bustine in plastica utilizzate per il confezionamento.

Sequestrati anche 6.285 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento della vendita di droga. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.