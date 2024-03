Spaccio di ecstasy, ketamina e marijuana: arrestato un 25enne

Ha cercato di sfuggire all’arresto

CATANIA – A casa sua c’era un piccolo mercatino della droga: marijuana, mdma e pure la ketamina, un anestetico per cavalli che viene usato pure dai tossicodipendenti. Per questo gli agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato un 25enne, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava in macchina con un 39enne, che non si è fermato nonostante la polizia con i lampeggianti e le sirene li stesse seguendo in via Dusmet.

È accaduto ieri sera. L’inseguimento si è protratto fino a via Mulino Santa Lucia dove, nonostante la resistenza opposta, i due sono stati raggiunti, bloccati e identificati. I due sono entrambi catanesi e pregiudicati.

Le perquisizioni

Il conducente era in possesso di 0,8 grammi di marijuana. Poi a casa del più giovane, l’unico a essere accusato di spaccio, sono stati trovati 380 grammi di marijuana, 12,35 grammi di mdma e 243 grammi di ketamina. C’era anche un bilancino elettronico, 2.255 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Entrambi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Per il 25enne come detto c’è l’accusa di spaccio. Il conducente dell’auto, inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per aver assunto droghe e alcool.