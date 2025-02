Spaccio di droga Catania: sequestrati tre chili di sostanze, arresti

Coinvolte tre persone

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: la Polizia di Stato ha arrestato tre persone coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. In sequenza sono finiti in manette un 18enne rumeno, una donna di 55 anni e suo figlio di 23 anni, tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 3 chili di sostanze.

Lo spaccio di droga a Catania

Gli agenti della squadra volanti, durante un pattugliamento nella zona nord di Catania, hanno notato il 18enne, già fermato il giorno precedente per possesso di una modica quantità di droga. Quando il giovane ha tentato di allontanarsi alla vista dei poliziotti è stato fermato e ha consegnato circa 250 grammi di marijuana e hashish, già suddivisi in dosi.

Le indagini immediate hanno permesso di individuare il possibile fornitore del ragazzo. Insieme alle unità cinofile i poliziotti hanno perquisito un’abitazione in zona Monte Po, dove la proprietaria, una donna di 55 anni, custodiva altri 250 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish, confezionati come la droga sequestrata al giovane.

Successivamente il controllo si è esteso alla residenza del figlio della donna, un 23enne a Misterbianco. Anche in questo caso il cane antidroga Ares ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente, con oltre 2 chili di marijuana e 500 grammi di hashish rinvenuti nell’abitazione, pronta per essere confezionata.

Gli arresti

I tre sono stati arrestati. Su disposizione del PM, il 18enne e la madre sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il 23enne è stato condotto in carcere, data la quantità di droga sequestrata.

Durante il processo con rito direttissimo il giudice ha confermato gli arresti domiciliari per il giovane e l’obbligo di presentazione alla polizia per la madre. Per il figlio, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e la presentazione alla polizia giudiziaria.

