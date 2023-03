Spaccio di droga ai domiciliari, arrestato 19enne

L'uomo è stato scoperto dopo una perquisizione nella sua casa

CATANIA – Un pregiudicato catanese di 19 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante per spaccio di droga.

I controlli

Nel pomeriggio i militari dell’Arma, nel transitare davanti all’abitazione del 19enne ubicata nel quartiere di Picanello hanno notato l’insolita presenza di diversi motoveicoli in sosta proprio davanti al civico della sua abitazione dove è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio di stupefacenti.

Lo spaccio di droga

Insospettiti per tale circostanza i Carabinieri, pensando che vi fosse un’attività di spaccio in atto, hanno deciso di intervenire e, avuto accesso all’abitazione, hanno notato in cucina un giovane, subito riconosciuto per il 19enne.

Qui il giovane è stato sorpreso mentre, con una mossa fulminea, stava cercando di nascondere in un mobile da cucina un barattolo al cui interno sono stati trovati 22 grammi di marijuana sfusi.

La perquisizione

Le attività di ricerca, estese dai Carabinieri a tutta l’abitazione, hanno consentito di trovare altro stupefacente ed in particolare in una stanza al piano superiore, occultati in un borsellino sotto una sedia, sono stati trovati 9 involucri contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana nonché materiale per il confezionamento.

I Carabinieri hanno sottoposto nuovamente il 19enne alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.