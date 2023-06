Dda Catania, traffico di droga: il processo “Demetra” va in appello I NOMI

Le piazze di spaccio nel capoluogo siracusano, si va verso un concordato dinanzi ai giudici della terza sezione della Corte d’appello.

2' DI LETTURA

CATANIA. Approda in appello il processo Demetra, che ha portato un anno fa a venticinque pesantissime condanne con rito abbreviato per traffico di droga a Siracusa. Il processo si è aperto ieri, dinanzi alla terza sezione penale della Corte d’appello di Catania, e si definirà per la maggior parte degli imputati con un concordato il 29 giugno. Concordato che, per alcuni, deve ancora essere definito.

È il processo che scaturisce dalla maxi inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonzo e dai sostituti procuratori Alessandro La Rosa e Alessandro Sorrentino. Indagine che è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Siracusa, sulla “piazza di spaccio” di via Italia; e dai poliziotti della Squadra Mobile siracusana, sul gruppo operante in piazza San Metodio.

Il blitz, invece, risale al 3 settembre 2020, per accuse a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione aggravata e ipotesi minori. Si deciderà in appello dunque sul caso che è giunto a sentenza in primo grado un anno fa, dinanzi al Gup Carla Aurora Valenti.

L’elenco delle condanne del primo grado, su cui pende l’appello

Le pene più pesanti, condanne a 20 anni di reclusione ciascuno, sono state inflitte a Daniele Cassia, Angelo Drago e Corrado Greco. Diciotto anni e sei mesi di reclusione sono stati inflitti ad Alessio Visicale, 14 anni e 8 mesi a Nicolas Cassia.

Condannato a 12 anni 9 mesi Enzo Fabio Vinci; a 11 anni e 8 mesi Angioletto Latina e Francesco Salemi. 11 anni e 4 mesi di reclusione sono stati inflitti a Adriano Pirrone, 9 anni e 8 mesi a Faical Baisari, Luigi Cacciatore, Stefano Fazio e Roberto Rosario Lentini. 8 anni e 4 mesi di reclusione a Tullio Caia, Damiano Lentini, Tommaso Liotta e Giuseppe Serino.

Otto anni di reclusione sono stati inflitti a Gianfranco Bottaro, Steven De Simone, Pietro Di Mari, Mirko Giardina e Danny Urbino; 7 anni e 4 mesi a Mirko Vaccarella; 5 anni e 4 mesi a Alessio Inturri; 3 anni e 4 mesi a Carmelo Campisi. Vaccarella e Inturri sono stati assolti da un’ipotesi accusatoria.

Collegio di difesa: ecco gli avvocati degli imputati

Il giorno dell’operazione Demetra, emerse tra le altre l’ipotesi che i due gruppi avessero pubblicato sui social autentici spot sulle loro piazze di spaccio, vantandosi, tra l’altro, dei ricchi proventi della loro attività illegale.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Fabio Presenti, David Buscemi, Giorgio D’Angelo, Maria Carmela Manenti, Gabriella Irene Matilda Arcifa, Emanuela Lanzafame, Salvatore Pace, Andrea Gianninò, Giuseppe Puccio Forestiere, Junio G. Celesti, Mario Di Marca, Sofia Amoddio, Carmela Milena Occhipinti, Ignazio D’Anzuso, Matilde Lipari, Antonio Foti, Vincenza Granata, David Buscemi, Angela Cacciato Insilla, Salvatore Leotta.