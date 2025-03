Cus Catania, gli spadisti Casale e Arcidiacono convocati per i Mondiali

Gli unici siciliani convocati da Italia e Portogallo volano in Cina

In casa Cus Catania si respira l’elettrizzante energia di un Campionato Mondiale che si avvicina. In questo caso di scherma. I due spadisti Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono saranno a Wuxi, in Cina, per la partecipazione ai Mondiali Cadetti (U17) e Giovani (U20). La competizione si disputerà dal 7 al 15 aprile (per le tre armi).

L’ennesima convocazione delle Federazioni italiana per Mara Roberta Casale e portoghese per Lorenzo Arcidiacono che ha la doppia nazionalità. I due schermidori del Cus Catania sono stati convocati dopo la “chiamata” agli Europei U17 e U20 che per le tre armi si sono svolti in Turchia, dal 23 febbraio al 2 marzo scorso.

Unici siciliani convocati al Mondiale

La convocazione di Maria Roberta Casale (classe 2008) arriva al culmine di una stagione strepitosa. È 1ª nel ranking italiano della sua categoria U17 ed è arrivata prima in entrambe le prove nazionali U17 che si sono disputate a Legnano (a novembre) e a Catania (a febbraio).

A testimonianza della sua qualità che va oltre la sua giovane età, la cusina è protagonista anche nelle categorie superiori (numero 4 fra le Under 20 e 15ª nella categoria Assoluti in Italia). È l’unica siciliana per la categoria U17 scelta dal CT della spada tra le 3 italiane che andranno all’assalto del Campionato del Mondo. La spadista catanese gareggerà in Cina rappresentando l’Italia, nella prova individuale di spada femminile, il prossimo 14 aprile.

L’altro cusino convocato, l’italo/portoghese Lorenzo Arcidiacono, anche lui classe 2008, non è nuovo alle ‘chiamate’ della nazionale lusitana. Grazie al suo alto rendimento tra gli schermidori portoghesi è stato scelto dalla Ct del Portogallo per le gare U17, la sua naturale categoria, ed anche per gli individuali U20. Doppia convocazione per lui, con la partecipazione al Mondiale che inizierà il 13 aprile con le gare di spada Giovani. Il giorno successivo, invece, gareggerà per le prove della categoria Cadetti. I due atleti catenesi del Centro universitario sportivo etneo sono gli unici siciliani convocati ai Mondiali.