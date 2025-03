Spara e ferisce un giovane: fermato un 31enne in provincia di Ragusa

Aveva con se una pistola a salve modificata

VITTORIA (RAGUSA) – La scorsa notte, i carabinieri di Vittoria sono intervenuti in seguito a una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Arrivati nella zona hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza scoprendo che un trentenne, per motivi ancora da chiarire, è arrivato con un’auto vicino a una abitazione e, dopo aver fatto avvicinare un suo coetaneo al finestrino, gli aveva sparato e poi lo aveva inseguito a piedi esplodendo altri colpi.

La vittima, ferita ad entrambe le braccia, è stata identificata in G.E., vittoriese ventottenne, e trasportata in prognosi riservata, non in pericolo di vita, all’ospedale “Guzzardi”.

I militari dell’Arma hanno poi trovato e sequestrato bossoli e ogive, arrivando infine all’aggressore: B.G., 31 anni. Adesso all’uomo è stata scoperta anche l’arma utilizzata: una pistola a salve modificata. B.G è stato fermato per tentato omicidio aggravato.