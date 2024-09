Sparatoria a Catania, identificato e fermato un uomo di 34 anni VIDEO

Gianluca Patti è accusato di tentato omicidio per i fatti del 17 settembre scorso

CATANIA – Gianluca Patti, 34 anni, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura a Catania per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, nell’ambito delle indagini della sparatoria in via Gramignani, nel rione San Cristoforo, in cui una persona è stata ferita da tra colpi di pistola.

Il provvedimento, emesso dalla Procura, è stato eseguito il 17 settembre, ma ne è stata data notizia oggi. Il Gip non lo ha convalidato, ma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate dall’uso di arma e per il porto illegale della stessa.

La sparatoria a Catania

All’identificazione dell’indagato la squadra mobile è giunta grazie a diverse testimonianze e alla visione di immagini del sistema di video sorveglianza di un negozio trovato nei pressi del luogo della sparatoria e al sopralluogo di personale del gabinetto regionale di polizia scientifica Sicilia orientale.

La vittima soccorsa fu subito trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi e sottoposta a un intervento chirurgico con l’estrazione di due ogive e poi ricoverata nel reparto di ortopedia con diagnosi di “ferite da arma da fuoco multiplo” e una prognosi di 20 giorni.