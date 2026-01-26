Il ragazzo avrebbe avuto con sé una pistola Beretta 92 a salve

MILANO – Un giovane di 20 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi in via Giuseppe Impastato, a Milano, durante una sparatoria in cui è rimasto coinvolto un agente di Polizia. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avuto con sé una pistola Beretta 92 a salve. Gli agenti del commissariato Mecenate, intervenuti sul posto, si sarebbero allarmati nel momento in cui lo hanno visto impugnare l’arma e uno di loro avrebbe esploso un colpo.

Il giovane, di origine nordafricana, è apparso immediatamente in condizioni gravissime ed è deceduto mentre erano in arrivo i soccorsi sanitari. Nessun agente è rimasto ferito.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato all’intervento armato della polizia.