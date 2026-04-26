Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l’aggressore

Il presidente Usa e il vice Vance evacuati dal Secret Service

WASHINGTON – Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump.

I 2.600 giornalisti presenti trovato riparo sotto ai tavoli. Trump e Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service. Arrestato l’attentatore, un 31enne californiano.

Rientrato alla Casa Bianca, il presidente ha tenuto un discorso nel quale ha definito l’attentatore un lupo solitario, e chiesto agli americani “di risolvere le differenze pacificamente”.

Quello che adesso l’Fbi e la polizia dovranno stabilire è come un uomo armato sia riuscito ad entrare a un evento al quale erano presenti non solo il commander-in-chief ma anche mezzo governo