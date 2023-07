Sparatoria a Catania, due feriti: in corso le indagini

I colpi esplosi in via Santa Maria della Catena, grave un sessantenne

CATANIA – Ancora una sparatoria per strada a Catania: questa mattina intorno alle undici dei colpi di pistola sono stati esplosi in via Santa Maria della Catena. Colpite due persone, in corso i rilievi.

La sparatoria a Catania

Secondo le prime notizie, sarebbero rimaste ferite due persone. La più grave è un falegname di 60 anni colpito al torace. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata, mentre un 28enne è stato colpito di striscio a una spalla.

I colpi sarebbero partiti da una pistola a salve modificata, ritrovata in via Idria. Davanti a un esercizio commerciale in via Santa Maria della Catena sono stati ritrovati diversi bossoli. Sul luogo sono già presenti i Carabinieri per i rilievi.