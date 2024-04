L'operazione della polizia

HELSINKI – Sparatoria in una scuola in Finlandia. La polizia è alle 8.08 di stamattina, le 9.08 in Italia) per l’allarme dato dopo gli spari in un istituto della cittadina di Vantaa, a pochi chilometri a nord di Helsinki. Tre minorenni sono rimasti feriti.

La polizia è sul posto, come riportano diversi media finlandesi. Ci sarebbero dei feriti, almeno tre minorenni. Un 12enne sospettato di essere il responsabile della sparatoria è stato fermato.