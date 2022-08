Sparatoria (per futili motivi) in via Palermo: almeno due feriti

E' accaduto ieri sera. Indagano i carabinieri.

CATANIA. Il bilancio ufficiale parla di almeno due feriti. Uno è stato trasportato all’ospedale San Marco, l’altro al Garibaldi Nesima: sono entrambi sotto stretta osservazione medica.

E’ questo il resoconto di una serata folle in via Palermo dove ieri a tarda ora sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali sono andati a segno.

Nessuno dei due feriti, questo va evidenziato, sarebbe in pericolo di morte.



La ricostruzione dei fatti al momento resta parecchio incerta. La sparatoria sarebbe scaturita per futili motivi, forse dovuta ad un tamponamento tra mezzi avvenuto poco prima. E’ l’Arma dei carabinieri che si sta occupando di raccogliere testimonianze e indizi per ricomporre i pezzi del puzzle. E’ ai militari che sono state affidate le indagini.

Ciò che è certo restano i colpi esplosi. Per un movente ancora tutt’altro che chiaro.