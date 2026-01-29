 Spari contro un'auto a Carlentini: una ragazza ferita
Spari contro un’auto, una ragazza resta ferita a Carlentini

Indagano i carabinieri
NEL SIRACUSANO
di
SIRACUSA – Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat Panda, con a bordo una giovane coppia di Lentini ieri notte a Carlentini, nel Siracusano e una ragazza è rimasta ferita alla mandibola. La giovane è stata portata all’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata operata. Non corre pericolo di vita.

Le indagini

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intorno all’una e trenta, i due 24enni stavano rientrando a casa dopo una serata al cinema a bordo di un auto presa a noleggio, quando in via Del Mare sono stati affiancati da un’altra autovettura dalla quale sono esplosi i colpi di pistola e la ragazza, che si trovava a lato del guidatore, è stata colpita.

La Procura di Siracusa sta coordinando le indagini. I due giovani appartengono a famiglie conosciute ed estranee a contesti criminali. Gli inquirenti sembrano ipotizzare uno scambio di persona, e probabilmente gli assalitori avrebbero confuso l’autovettura presa a noleggio.

