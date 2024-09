Spari in un lido a Molfetta, uccisa per errore una 19enne

Fermato un 21enne, presunto killer della giovane vittima

MOLFETTA – I carabinieri hanno fermato il presunto killer che ha sparato in un locale di Molfetta (Bari) uccidendo la 19enne, Antonia Lopez. La sparatoria è avvenuta durante una lite nel lido Bahia beach. Secondo gli investigatori, il fermato, che ha 21 anni, “avrebbe agito al culmine di un litigio dovuto a futili motivi”. Avrebbe esploso “almeno sei colpi di arma da fuoco”, uno dei quali ha colpito alla spalla la Lopez, recidendole l’aorta e uccidendola in pochi minuti per shock emorragico.

Tre i feriti: uno è stato colpito da un proiettile al polpaccio destro ed è ricoverato al Policlinico di Bari; gli altri due sono rimasti feriti lievemente. Uno è il ventenne Eugenio Palermiti, aspirante boss appartenente all’omonima famiglia mafiosa di Japigia e amico della vittima. Proprio lui, secondo le prime ipotesi investigative, era il vero bersaglio dei killer. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.