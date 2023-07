Catania, altro ferito da colpo di pistola: è fuori pericolo

Il proiettile è stato rimosso dai medici

CATANIA – Ancora una sparatoria nel cuore di Catania. E ancora un ferito, che fortunatamente non è in pericolo di morte. Un uomo è stato medicato al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, perché colpito da un proiettile quasi certamente nelle immediate vicinanze del nosocomio.

La ferita di un colpo di pistola alle spalle lo avrebbe colpito in un gluteo. Secondo quanto si apprende i medici avrebbero estratto il proiettile e l’uomo sarebbe cosciente. C’è da comprendere dove sia avvenuto l’episodio e quali particolari saprà fornire la vittima, che sarebbe già stata sentita dalla polizia.

Per il momento il riserbo è assoluto. Sta di fatto che è l’ennesimo episodio avvenuto a Catania, al centro ormai di un’escalation a colpi di ferimenti, spari e gambizzazioni. Non è chiaro se il ferito fosse l’obiettivo di chi ha sparato, sta di fatto che fortunatamente le sue condizioni non preoccupano.

A preoccupare, invece, è il clima di guerra fredda tra gruppetti facenti capo al clan Santapaola-Ercolano e al clan Cappello, che si contendono le piazze di spaccio. Anche questo episodio potrebbe essere avvenuto nel triangolo ad alta tensione tra via Capo Passero, via Ustica e via Zia Lisa.