Spazi esterni, via libera ai dehors: scegli SEAR!

L’arrivo della bella stagione e l’utilizzo degli spazi esterni

Con l’arrivo della primavera e con i permessi che finalmente sono meno soggetti alla burocrazia, è utile iniziare a pensare a come valorizzare i propri spazi esterni, che siano commerciali o privati.

L’idea è quella di riuscire a trasformare le proprie terrazze in vere oasi di relax, mantenendo prima di tutto la sicurezza e garantendone la vivibilità per tutto l’anno.

Bisogna trovare soluzioni all’avanguardia per avere il massimo della qualità, della sicurezza e del design.

Specialmente in termini di spazi privati, la casa deve essere considerata per eccellenza un luogo sicuro, ed è per questo che serve studiare una soluzione efficiente.

Via libera ai dehors

Finalmente si potranno creare dehors in vetro senza il parere preventivo della Soprintendenza, a patto che vengano installati al di fuori delle aree del centro storico di Palermo ricadenti nel PPE (Piano particolareggiato esecutivo del centro storico). Questo dà inizio alla sburocratizzazione attesa da anni per la richiesta dei permessi. Si va verso l’agevolazione dei commercianti che richiedevano da anni questo provvedimento. La Giunta, guidata dal sindaco Lagalla, ha approvato la delibera che proroga il termine di presentazione delle istanze di concessione del suolo pubblico al 30 aprile 2023.

Questo è un ottimo motivo per iniziare a pensare ai tuoi spazi esterni.

Qui entra in gioco la soluzione perfetta grazie a SEAR.

Le vetrate panoramiche per i tuoi spazi esterni

Sear ti consiglia la protezione migliore e i prodotti più adatti.

Si tratta di una fabbrica siciliana di vetrate panoramiche che svolge questo lavoro da 40 anni, sposando tradizione e innovazione. All’interno del loro showroom potrete visionare le migliori proposte per la vostra esigenza. Le loro vetrate sono adatte non solo a luoghi privati ma anche a hotel, agriturismi, b&b, e a qualsiasi grande terrazzo.

Il team di SEAR è composto da specialisti nella produzione di vetrate e serramenti, e attraversa tutte le fasi produttive (produzione, vendita, installazione e distribuzione).

La mission di SEAR è rendere confortevole la propria area, potendo sfruttare spazi che, senza un’adeguata copertura, sarebbero inutilizzati.

Grazie alla loro passione accompagnata alla conoscenza delle ultime tecnologie ti aiutano a realizzare la soluzione che è più adatta alla tua proprietà.

8 buoni motivi per installare una vetrata panoramica con SEAR

Burocrazia limitata Spazi poco utilizzati diventano finalmente fruibili tutto l’anno Ottimo isolamento acustico Facile da utilizzare e pulire Zero manutenzione Verande e balconi più sicuri Cinque anni di garanzia Pagamenti personalizzati con piccole rate mensili

La qualità dei loro servizi è innegabile, come si può leggere dalle recensioni che i loro numerosissimi clienti espongono dopo aver concluso un acquisto.

Tempistiche rispettate o addirittura anticipate, competenza e qualità dei materiali sono le parole chiave che dipingono il quadro di quest’azienda storica.