Sperone, Colletti (Fdi): “Insediamenti sulla spiaggia, si intervenga”

La segnalazione dei residenti

PALERMO – “Negli ultimi giorni si è registrato il ritorno di insediamenti nel tratto di spiaggia antistante l’ex Ristorante Renato allo Sperone. A seguito delle segnalazioni da parte dei residenti e di alcuni commercianti, mi sono recato sul posto”. Lo dichiara Giovanni Colletti, Consigliere della Seconda Circoscrizione e responsabile cittadino del dipartimento Costa Sud per Fratelli d’Italia.

“Vestiti appesi lungo le recinzioni di un cantiere vicino, auto e furgoni parcheggiati senza alcun rispetto per la pista ciclabile, musica e fumi di carbonella accesi per tutto il giorno – continua Colletti -. Malgrado la presenza dei new jersey, posti a barriera di protezione, i mezzi sono riusciti a eludere questi ostacoli, accedendo da un altro punto e bypassando le barriere. I cittadini, esasperati, mi hanno sollecitato un intervento tempestivo e risolutivo che non sia però temporaneo, poiché, come segnalato, dopo nemmeno un’ora dall’intervento, la situazione torna invariata; pertanto, ho segnalato agli organi della Polizia Municipale sottolineando l’urgenza di un’azione più incisiva per contrastare questo triste fenomeno, soprattutto in un’area che l’amministrazione ha inserito nel piano di rivalutazione della Costa Sud, attraverso il progetto denominato Parco a Mare allo Sperone”.