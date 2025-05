Due appuntamenti tra musica, divertimento e un’energia 'contagiosa'

CATANIA – I Me contro Te, Luì e Sofì, tornano a far sognare i più piccoli con Lo Show dei 10 Anni dei Me Contro Te, un evento imperdibile che celebra un decennio di successi e magia. Il tour, attualmente in giro per i principali palasport italiani, farà tappa a Catania, al PalaCatania, nelle giornate del 3 e 4 maggio 2025, per due appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia contagiosa di Luì & Sofì.

Un’occasione unica per cantare e ballare insieme alle hit più amate, dalle intramontabili canzoni che hanno fatto la storia del duo, alle nuovissime “Sono nel Prime” e “Copia Copia Copia”, già entrate nel cuore dei piccoli fan.

Dal debutto infranti tutti i record

Dal loro debutto nel 2014, i Me Contro Te hanno infranto ogni record: oltre 3.000 video pubblicati, 10 miliardi di visualizzazioni e una community YouTube che conta ben 6,82 milioni di iscritti. I loro numeri esplodono anche sui social, con 3 milioni di follower su TikTok e 1,5 milioni su Instagram.

Il loro percorso ha preso il volo nel 2017 con la serie televisiva “Like Me” su Disney Channel, pensata per il pubblico più giovane. Nel 2018 hanno conquistato anche il mondo dell’editoria con il loro primo libro, “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me Contro Te”, accompagnato dai singoli di successo “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

I due libri e il brano

Nel 2019, dopo la pubblicazione di altri due libri e del brano “La vita è un circo”, sono approdati alla conduzione del Disney Challenge Show – Me Contro Te, un game show tutto dedicato ai più piccoli.

Ma è nel 2020 che arriva la consacrazione al cinema: il film d’esordio “Me Contro Te – Il Film: La Vendetta del Signor S” si rivela un fenomeno al botteghino, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te Production.

Il primo album

A seguire, Luì e Sofì pubblicano il loro primo album, “Il Fantadisco dei Me Contro Te”, certificato disco di Platino da Warner Music, e continuano a collezionare successi con “Il Mistero della Scuola Incantata” (2021), premiato con il Biglietto d’Oro e il David di Donatello per lo Spettatore, e “Persi nel Tempo” (2022).

Sono disponibili al botteghino gli ultimi biglietti per Lo Show dei 10 Anni dei Me Contro Te a Catania.