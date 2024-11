Domenica al teatro Grotta Smeralda arriva “accanti”

CATANIA – Riccardo Gangemi è autore, regista, attore e mattatore dello spettacolo “accanti”. Andrà in scena in unica rappresentazione domenica 17 novembre, ore 18, al teatro Grotta Smeralda, zona Scogliera tra Catania e Acicastello.

Con lui sul palco, Franco Presti, chitarrista e compositore jazz, la danzatrice Serena Crisafulli, il video maker Carlo Corona con riprese in diretta. La fotografa è Roberta Finocchiaro. È lo stesso autore a raccontare lo spettacolo.

La scelta del titolo

“Il titolo – afferma – rappresenta una crasi tra la parola canto e l’avverbio accanto, ovvero un’ode alla vicinanza umana intaccata dal mondo tecnologico che tende a lasciarci soli, staccati dal resto, più muri che ponti. Vado in scena con tutta l’ironia possibile per invitare gli spettatori che partecipano a riprenderci la nostra più bella umanità”.

Lo spettacolo ha avuto un’anteprima a sala piena in tarda primavera. “Era la puntata zero, “accanti” nasce adesso, ne abbiamo registrato il ritmo e l’andatura, è il nostro vero debutto, dello spettacolo e mio in teatro, io che ho fatto musica da 20 anni”, prosegue.

Un teatro “immersivo”

“Propongo un teatro immersivo dove il pubblico è protagonista, è in scena con noi, il codice fiscale che lo spettatore ha in tasca, se me lo detta, diventa un brano jazz – prosegue -. Per 90 minuti ci trasformiamo in una famiglia che gioca su temi seri. Con una canzone creiamo un ponte,non quello di Messina, quello vero è il ponte tra la gente, fatto di relazioni autentiche”.

Una scena dello spettacolo “accanti”



Dall’anteprima già è chiaro il mood della serata. Gangemi è mattatore, attore unico, che non punta sulla corporeità del suo quasi un metro e novanta ma sull’empatia espressiva e vocale, che crea immediato feeling. Come un amico di vecchia data.

“Amo la gente e la vita”

“Io amo la gente e la vita – spiega – sono per istinto accogliente, non fingo, sono quello che sono, e il pubblico se ne accorge e duetta d’istinto con me. Non propongo affatto una seduta psicoanalitica, so come mettere gli altri a proprio agio, è questo il mio vero talento”.

Prenotazioni al numero 3389727525, 12 euro in prevendita, 15 al botteghino, via Antonello da Messina 11, Acicastello.