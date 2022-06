Spettacolo di beneficenza per il Madagascar

2' DI LETTURA

Nell’ambito delle attività della Onlus Oltre il Possibile, giorno 15 giugno alle ore 20:30, avrà luogo uno spettacolo di beneficenza che servirà a pubblicizzare e promuovere le attività dell’associazione. Lo spettacolo si intitola Un ponte di solidarietà “Vi raccontiamo il nostro Madagascar” e si terrà presso la chiesa di S. Maria dello Spasimo.

Locandina evento

La serata vedrà impegnati alcuni artisti di caratura nazionale. L’evento è stato ideato e realizzato da Fulvio e Marcello Caruana con la Direzione Artistica di Fulvio Caruana. Saliranno sul palco Germano Seggio project, Antonio Panzica, Verderosa, Salvo La Carrubba, Luigi Turinese, WildfLower, Qasbah, Fulvio Caruana, Marcello Caruana, Armando Cacciato e Marcello Biondolillo e vedrà anche la partecipazione dell’attore Giovanni Pontillo. Presenterà la serata l’attore Vincenzo Crivello. Inoltre vi sarà la partecipazione straordinaria del cantautore Pippo Pollina.

Nota importante., la serata è volta alla promozione del 5×1000 a favore della Onlus Oltre il possibile.

La Onlus è stata fondata nel 2014 da medici siciliani con lo scopo principale di assistere persone di varia nazionalità affette da malformazioni e deformità cranio facciali ed altre patologie specie di pertinenza chirurgica.

Ha operato per 5 anni in Bangladesh presso l’Ospedale S. Vincent de Paul’S di Mymensingh. Dal 2016 fino ad oggi, opera in Madagascar presso il centro medico sociale di Ihosy.

Abbiamo sostenuto e finanziato il progetto di un padiglione con due camere di degenza, per un totale di 8 posti letto con relativi servizi, e due stanze per gli ospiti. Abbiamo finanziato gli studi per uno specializzando in anestesia. Stipendiamo un chirurgo ed un anestesista Malgasci per far funzionare l’ospedale tutto l’anno e fare interventi di elezione e di urgenza. Altre equipe di medici Malgasci (oculisti ed ortopedici) vanno ad operare in questo centro. In considerazione di quanto sopra abbiamo in programma la realizzazione di una seconda sala operatoria.

camera degenza

Abbiamo in programma nuove missioni una a novembre 2022, dove una equipe di chirurghi plastici, generali e ginecologi opereranno in collaborazione con i medici locali, l’altra a giugno 2023 dove una equipe di oculisti italiani eseguirà interventi chirurgici con i colleghi Malgasci.