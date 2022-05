Spettacolo, Villari (Pd): “Soddisfazione per l’indennità di continuità”

"La cultura torni ad essere elemento centrale nel rilancio di Catania e della Sicilia"

CATANIA – “Salutiamo con grande soddisfazione l’emendamento approvato dal Senato, su proposta del Partito Democratico, che delega il governo a varare l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella quale vengono riconosciuti come parte del lavoro anche i tempi di preparazione, formazione e studio”. Lo dichiara Angelo Villari, segretario provinciale del Pd.

“Si tratta di una prima misura a favore del settore, normato solo parzialmente e con leggi che devono essere adeguate alle esigenze della modernità, nel quale sono occupati direttamente o nell’indotto migliaia di lavoratrici e lavoratori, duramente colpiti dal lockdown che ha messo in rilievo tutte le fragilità del sistema”.

“Al contempo, mentre il parlamento nazionale su proposta del Pd inizia a dare le prime risposte alle legittime aspettative del settore Spettacolo, il governo regionale mortifica lavoratrici e lavoratori prevedendo in finanziaria ancora tagli per la cultura e per i teatri: una situazione a cui porre rimedio affinché l’arte, la cultura lo spettacolo tornino ad essere elementi centrali nel rilancio di Catania e della Sicilia”.