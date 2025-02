Spezia-Palermo, Blin: “Andiamo avanti con positività, ci sono tante partite”

Il centrocampista: "Siamo arrabbiati per il pari, ma è un buon segnale"

“Fa male perché potevamo vincerla. Se prima della partita ci avessero detto che saremmo riusciti a prendere un punto qua, contro questa squadra che sta facendo bene, secondo avremmo firmato. Poi alla fine è stata un po’ una delusione perché volevamo prendere questi tre punti, nel finale è stato un casino. Non riesco a spiegare il risultato finale, ma dal punto di vista mentale la squadra ha fatto bene”. Alexis Blin, centrocampista dei rosa, commenta così Spezia-Palermo ai microfoni ufficiali del club.

“Il crollo? Non riesco a spiegarmelo, ma fa parte del calcio. Una volta succede a loro, una volta succede a noi. Siamo arrabbiati per aver preso un punto a La Spezia, ma è un buon segnale – ammette il francese dopo il 2-2 -. Se a fine partita non sei contento di prendere un punto contro una squadra che sta facendo un bel campionato, vuol dire che hai fatto bene. Andiamo avanti con positività, mancano tante partite, dobbiamo prendere il positivo da questa partita”.

“Sul mio rientro da titolare? Grande emozione, è stato un periodo molto lungo. Per la prima volta nella mia carriera sono stato fuori per così tanto tempo. Mi è mancata tanto quella sensazione, non si può spiegare, vivo per questi momenti, anche per quelli difficili. A me piace quando ci sono difficoltà, vuol dire che la vittoria sarà ancora più bella. Non vedevo l’ora, sono molto carico e bisogna crederci”.