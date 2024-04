Spezia-Palermo, i convocati di Mignani: ancora assenti in quattro

Un'altra lesione al soleo per un calciatore dei rosanero

In vista della gara in trasferta contro lo Spezia, il tecnico del Palermo Michele Mignani dovrà fare a meno di quattro calciatori che non sono stati convocati a causa di un infortunio. I rosanero in questione sono: Aurelio, Coulibaly, Vasic e Di Mariano. Sono 22, in tutto, i giocatori scelti dall’allenatore originario di Genova per la sfida in programma l’uno maggio (calcio d’inizio alle ore 15.00).

Il numero 10 palermitano sta recuperando dal grosso taglio rimediato contro il Parma alla gamba destra (suturato con 19 punti). Vasic è alla prese con un edema osseo al terzo e al quarto metatarso del piede destro. E dopo la lesione al soleo della gamba sinistra di Aurelio, anche il centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly ha subito lo stesso infortunio, ma alla gamba destra, come riporta il sito ufficiale del Palermo.

I convocati di Mignani

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro lo Spezia.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè