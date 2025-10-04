Spezia-Palermo 0-0: Inzaghi costretto a sostituire Bani – LIVE

Il Palermo scende in campo a La Spezia, allo stadio “Alberto Picco”, in occasione della settima giornata del campionato di Serie B.
Spezia-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
24′ – Tentativo da fuori area di Kouda che non va lontano dal palo alla destra di Joronen
22′ – Il difensore del Palermo non riesce a proseguire, entra Diakité
21′ – Si ferma il gioco, Bani accusa un problema muscolare
8′ – Doppia occasione pericolosa per Le Douaron a due passi dalla porta dello Spezia! Prima di testa e poi da terra con il mancino, l’attaccante francese del Palermo si fa murare entrambe le conclusioni!
5′ – Il corner di Palumbo attraversa tutta l’area avversaria, la sfera arriva da Veroli che calcia di prima intenzione ma non centra la porta
Ore 17.16 – Primo pallone affidato allo Spezia, comincia la gara
Ore 17.13 – Spezia e Palermo fanno il loro ingresso al “Picco”, soliti saluti di rito prima del fischio che dà il via alla gara
Ore 16.55 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle ore 17.15
Ore 16.35 – I calciatori entrano in campo per il riscaldamento prima della partita
Spezia-Palermo: il tabellino
SPEZIA: 1 Sarr, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 10 Lapadula, 15 Cistana, 27 Soleri, 29 Cassata, 31 Aurelio, 32 Vignali (C), 37 Mateju, 80 Kouda. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 8 Nagy, 9 Artistico, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 23 Candela, 34 Comotto, 36 Candelari, 97 Lorenzelli, 99 Vlahovic. Allenatore: D’Angelo.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 13 Bani (dal 22′ Diakité), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Marcenaro Matteo (Genova). Primo assistente: Zingarelli Andrea (Siena). Secondo assistente: Galimberti Stefano (Seregno). Quarto ufficiale: Maccarini Lorenzo (Arezzo). VAR: Prontera Alessandro (Bologna). AVAR: Del Giovane Stefano (Albano Laziale).
MARCATORI:
NOTE: