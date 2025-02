Spezia-Palermo, Ranocchia: “Questo pareggio ci fa molto male”

Il centrocampista: "Ci abbiamo messo spirito di squadra e sacrificio"

“C’è poco da dire, avevamo fatto una grandissima partita di sacrifico e di spirito per portare a casa i tre punti. Per come è maturata negli ultimi minuti ci fa molto male questo pareggio“. Così Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, commenta la gara pareggiata contro lo Spezia ai microfoni ufficiali del club nel post partita.

“Eravamo passati in vantaggio e poi anche 2-0, se avessimo pensato di pareggiare qui prima della partita poteva anche essere un buon risultato ma ora non siamo soddisfatti. Vogliamo ancora di più di quanto abbiamo fatto oggi. Sul mi gol? Il dispiacere c’è per il risultato, non tanto per il mio gol – ammette l’autore della rete dell’uno a zero per i rosa -. Volevamo vincere a tutti i costi oggi”.

“Loro qua non avevano mai perso e a noi i tre punti servivano tantissimo. C’è grande rammarico per come è arrivata e ora dobbiamo dare tutto per portare a casa il risultato domenica prossima al “Barbera”. Crollo a fine gara? Nella ripresa loro hanno attaccato tanto e sui tanti calci d’angoli ottenuti hanno trovato il gol. Noi ci abbiamo messo spirito di squadre e sacrificio, spiegazioni non ce ne sono. Dispiace ma siamo consapevoli di aver fatto fino all’ultimo secondo una grande partita”.