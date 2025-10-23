Dal 28 al 31 ottobre

AGRIGENTO – Quattro giorni per riflettere e ragionare, con il coinvolgimento degli studenti che avranno modo di parlare di filosofia e scienza, tra lectio, eventi e momenti di confronto, nei luoghi che raccontano la storia di una Agrigento millenaria. Dal 28 al 31 ottobre prenderà il via la prima edizione di “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”.

L’evento, che è organizzato dal Centro culturale “Pier Paolo Pasolini” ed è finanziato dal ministero della Cultura e dalla Fondazione Agrigento 2025, è parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale italiana della Cultura e avrà come tema “Dentro e fuori dalla caverna di Platone”. I relatori partecipanti, tra i più rilevanti nomi del mondo culturale italiano, approfondiranno il tema dell’allegoria della caverna, nota ai più proprio per l’utilizzo che ne fece Platone nel settimo libro de La Repubblica, ma che venne adoperata per la prima volta dal filosofo akragantino per rappresentare la fallacia della percezione e quindi la faticosa salita dell’uomo verso la vera conoscenza.

Un’allegoria utilizzata per secoli non solo nella filosofia, ma anche nel cinema (da The Matrix a The Truman Show) e nella letteratura che ha una sua attualità anche guardando al mondo dell’informazione attuale e soprattutto a quello dei social network. Di tutto questo parlerà “Sphairos” che vedrà lo svolgimento di lectio con gli studenti degli istituti che hanno aderito in modo attivo all’evento, cioè il Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, il Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo e il Liceo Scientifico e delle Scienze umane “Raffaello Politi”.

Se alle scuole sarà dedicata la giornata del 28 ottobre, con appuntamenti di confronto e dei ‘debate’ tra gli studenti, sarà invece aperta alla città la giornata inaugurale del 29 ottobre che si terrà al teatro “Pirandello” di Agrigento. Dopo l’intervento dell’archeologa del Parco della Valle dei Templi Maria Concetta Parello su “I luoghi di Empedocle” seguirà la prima lectio della rassegna, che sarà svolta dal professor Massimo Cacciari, filosofo, saggista e opinionista, sul tema “Gli Antichi e noi”. Alle 18.30 la chiesa di San Pietro in via Pirandello (che per tutta la durata di “Sphairos” sarà ribattezzata “Teatro del pensiero”) ospiterà il primo evento pomeridiano, la conferenza-spettacolo “La Caverna di Platone con altri occhi” di e con Renzo Boldrini e con Ines Cattabriga, Alfonso Maurizio Iacono e Tommaso Taddei.

L’accesso è gratuito. “Si tratta di uno dei progetti fondanti del dossier di candidatura a Capitale della cultura – spiega la presidente della Fondazione Agrigento 2025 Maria Teresa Cucinotta – che abbiamo ritenuto di sostenere con convinzione per il suo valore. La città sarà per quattro giorni animata da incontri, talk e momenti di approfondimento su temi che hanno mantenuto la loro attualità nonostante siano, in alcuni casi, risalenti nei secoli”. “Sphairos viene da lontano – dice Maurizio Masone, presidente del Circolo culturale Pier Paolo Pasolini e organizzatore della rassegna -. Fu Giovanni Taglialavoro, che è oggi direttore artistico degli incontri filosofici, ad avere l’idea di una iniziativa dedicata alla filosofia e ad Empedocle nella nostra città. La rinascita di questo appuntamento culturale nell’anno di Capitale della Cultura è certamente un segnale importante per un territorio dalla storia millenaria e ricco di grandi risorse artistiche, accademiche e umane”.

