Spiagge libere, 16 tonnellate di rifiuti raccolte in tre giorni

"È l'avvio di un nuovo corso", spiega l'assessore Pesce

CATANIA – Giorni di Ferragosto con interventi di pulizia straordinaria e presidi costanti del personale dalle aziende di raccolta rifiuti Supereco ed Ecocar, nelle tre spiagge libere comunali della Plaia, grazie al piano di intervento disposto dall’assessorato all’ecologia e ambiente retto da Massimo Pesce, in esecuzione delle direttive del sindaco Enrico Trantino, di prevenire il formarsi di micro discariche nelle zone di libero accesso al mare e in generale su tutto il viale Kennedy.

Almeno tre turni di raccolta giornalieri e la sostanziale collaborazione dei gestori delle spiagge e dei lidi balneari, infatti, hanno garantito la pulizia del litorale sabbioso, soprattutto davanti alle spiagge libere comunali.

Sedici le tonnellate di rifiuti raccolti tra il 14, 15 e 16 agosto dagli operatori dai contenitori carrellati e dai cassonetti, posizionati nelle strutture comunali in modo da favorire ordinatamente sia il deposito e sia la raccolta della spazzatura differenziata. In aggiunta è stata garantita la raccolta manuale giornaliera di tende rotte, ombrelloni e ogni tipo rifiuto ingombrante, considerata la notevole affluenza di utenti registrata nelle spiagge libere.

“Abbiamo dimostrato che è possibile avere una Plaia pulita e funzionale come è giusto che sia – ha spiegato l’assessore all’ecologia Massimo Pesce -. Un risultato frutto di un gioco di squadra di ogni componente, dai gestori alle aziende di raccolta, ai funzionari comunali e anche ai cittadini, che hanno collaborato proficuamente come è giusto che sia.

Tuttavia, consideriamo tutto questo come l’avvio di un nuovo corso e non certo un traguardo, dobbiamo fare ognuno la nostra parte e questa positiva esperienza è un viatico per proseguire su questa strada del decoro e del rispetto dell’ambiente”.