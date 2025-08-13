Spiagge, staccionate e tornelli: circolare dell’assessore Savarino

PALERMO – L’assessore regionale al Territorio della Sicilia, Giusy Savarino, ha emanato una circolare con cui invita i dirigenti competenti a verificare “la possibilità di richiedere modifiche alle autorizzazioni già rilasciate per staccionate o tornelli per l’accesso in spiaggia”.
La circolare
Nella circolare inoltre “si vieta il rilascio di nuove autorizzazioni per staccionate o altre strutture rigide che delimitino la battigia sulle spiagge. Le delimitazioni dovranno essere fatte con corde spostabili per consentire l’adeguamento alle condizioni di alta e bassa marea”. L’assessore vieta anche nuove installazioni di tornelli per l’ingresso nelle spiagge.
Nelle scorse ore è stato reso noto il contenuto della relazione della guardia di finanza sul caso della Italo-Belga di Mondello. Al centro ci sono i tornelli installati dalla società per salvaguardare la sicurezza degli abbonati ma che, secondo il deputato regionale Ismaele La Vardera, autore di un blitz nei primi giorni di agosto, di fatto impediscono l’accesso al mare.