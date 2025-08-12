Restano in ballo delle questioni che dovranno essere chiarite dalla Regione

PALERMO – L’acceso libero al mare di Mondello è garantito in maniera regolare, ma restano due questioni da chiarire. Così si può riassumere il contenuto della relazione che i finanzieri del Reparto aeronavale di Palermo hanno consegnato alla Regione.

Ismaele La Vardera e Matteo Hallissey

La crociata contro i tornelli è stata lanciata nei giorni scorsi dal deputato Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, che insieme a Matteo Hallissey (+Europa e Radicali) si è reso protagonista di una incursione-denuncia nella spiaggia gestita dalla Immobiliare Italo-Belga.

I varchi

La relazione della finanza fa una corretta distinzione fra varchi e tornelli. I primi sono i corridoi di accesso al mare che costeggiano gli stabilimenti, delimitati dalla staccionata in legno. Ce ne sono sette, uno a distanza di 70, 80 metri dal successivo. Sono varchi non controllati, non presidiati, si entra liberamente senza pagare e indicati dai cartelli. Rispettano il codice della navigazione e la legge 296 del 2006 che tutela il transito libero per raggiungere la battigia.

I tornelli

Ci sono poi quattro tornelli in corrispondenza dei lidi. Non sono muniti di blocco elettronico. Per legge non può essere impedito ai cittadini di attraversarli per raggiungere la battigia. Quindi anche dai lidi va garantito l’accesso a condizione che poi ci si sposti in spiaggia libera.

Restano aperte due questioni che solo la Regione può chiarire sulla base alla concessione demaniale. I corridoi liberi sono ricompresi nella parte di arenile data in concessione o sforano la perimetrazione finendo per provocare lo sfruttamento a fini privati di uno spazio pubblico? Seconda questione: la concessione prevede espressamente il divieto di piazzare tornelli? Solo in questi due casi ci sarebbero delle violazioni.

Ed è per questo che la finanza ha chiesto una copia della concessione, per altro datata nel tempo, alla Regione siciliana. Servirà anche per verificare se sia stato o meno garantito lo spazio sufficiente per la libera balneazione oppure la Italo-Belga sia andata oltre il limite consentito.