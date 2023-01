Spoilerato il testo della canzone che Giorgia porterà a Sanremo

A commettere l'errore è stato 'Discoteca Laziale'

Discoteca Laziale, noto negozio e distributore di musica di Roma, ha spoilerato il testo del brano ‘Parole dette male’ che Giorgia porterà al Festival di Sanremo 2023.

In molti hanno subito pensato alla squalifica della cantante, ma dopo i casi Fedez e Morandi dello scorso anno non dovrebbe vedersi alcuna squalifica, anche perché l’errore è stato commesso da terzi e non dal suo entourage. Proprio ieri, 13 gennaio, è stata annunciata l’uscita del suo nuovo album “Blu” (nel quale sarà incluso anche Parole dette male), questo potrebbe aver generato l’errore. Solitamente, i testi degli artisti in gara vengono resi noti alla fine di gennaio, quindi a ridosso dell’inizio del Festival, e a farlo è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni con un spazio appositamente dedicato.

Lo scorso anno era stato Gianni Morandi, con un video pubblicato sui social, a spoilerare una parte della sua Apri tutte le porte. L’anno prima invece, nelle sue storie Instagram, Fedez aveva pubblicato per errore un pezzo di Chiamami per nome, il brano che avrebbe portato sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Nessuno dei due artisti era stato squalificato dalla kermesse. E, per questo, non dovrebbero esserci conseguenze nemmeno per Giorgia.