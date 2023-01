Sponde Sonore raddoppia e apre la nuova stagione con Fabrizio Bosso Spiritual Trio

La rassegna di world music e musica d’autore organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo moltiplica i cartelloni

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo il successo del 2022 che ha registrato il sold out a quasi tutte le date in cartellone, Sponde Sonore raddoppia la programmazione. Da quest’anno, infatti la rassegna di world music e musica d’autore organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo moltiplica i cartelloni: Sponde Sonore winter session dal 13 gennaio al 18 marzo e Sponde Sonore spring&summer durante la primavera e l’estate.

Il via al nuovo calendario è il 13 gennaio con l’atteso concerto Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Lo Spiritual Trio è uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio Bosso in cui il grande trombettista, con l’organista Alberto Marsico e il batterista Alessandro Minetto, rende omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante gospel e spiritual.

Dotato di una grande tecnica strumentale, Fabrizio Bosso ha sviluppato la sua crescita artistica e la sua carriera confrontandosi con tutti i generi musicali rimanendo sempre fedele alla propria radice jazzistica. Il concerto, che approda per la prima volta a Palermo, avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno ed è stato rinviato per questioni personali dell’artista che lo hanno costretto a disdire tutti gli eventi in programma. Adesso l’appuntamento apre il nuovo anno di concerti di Sponde Sonore 2023.

Già in calendario per Sponde Sonore winter altre 6 date con: Choròs (22 gennaio); Yankele Ensemble (27 gennaio); Davide Ambrogio Trio (11 febbraio); SicilyInside (18 febbraio); Massimo Ferrante (3 marzo); Francesco Bearzatti plays Led Zed (18 marzo).

“Siamo entusiasti di ripartire con un grande artista come Bosso e con questo concerto che svela la sua natura più profonda della sua musica”, dice il direttore artistico Marco Tarantino.

La prevendita è già iniziata. Costo del biglietto: 15 euro (esclusi diritti di prevendita). Prevendita anche online su DICE http://bit.ly/3X3jEfv. Infoline: 329.0698188.