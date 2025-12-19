 Stabilizzazione dei precari Covid Asp Palermo, appello di Intravaia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Stabilizzazione dei precari Covid dell’Asp Palermo, appello di Intravaia

Il deputato regionale chiede di approvare un emendamento
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – “La Finanziaria in discussione in Aula ha un grande merito. Ha approvato norme che vanno incontro alle legittime richieste di serenità da parte di lavoratori, storicamente precari, come i forestali. Mi appello al Governo affinché la stessa attenzione sia riservata ai precari del Covid dell’Asp di Palermo. Lavoratori che sono rimasti fuori dai percorsi di stabilizzazione”.

È l’invito rivolto al Governo regionale dal deputato regionale Marco Intravaia affinché sia approvato l’emendamento sui precari del Covid esclusi del percorso di stabilizzazione.

Una “disparità tra lavoratori”

“Si è creata, nei fatti, una situazione di disparità tra gli stessi lavoratori che hanno dato il massimo durante uno dei periodi più bui della nostra storia recente, rischiando la vita in prima linea. Sono rimasti esclusi dalla stabilizzazione, prevista da una norma nazionale, coloro che hanno prestato servizio all’Asp di Palermo”, prosegue.

“Confido nella sensibilità e nella volontà del Governo e dell’Aula – conclude Intravaia – di approvare l’emendamento depositato, di cui sono fra i firmatari insieme ai colleghi Caronia, Grasso e altri, che intende rimuovere questa disparità di trattamento fra lavoratori”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI