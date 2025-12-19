Il deputato regionale chiede di approvare un emendamento

PALERMO – “La Finanziaria in discussione in Aula ha un grande merito. Ha approvato norme che vanno incontro alle legittime richieste di serenità da parte di lavoratori, storicamente precari, come i forestali. Mi appello al Governo affinché la stessa attenzione sia riservata ai precari del Covid dell’Asp di Palermo. Lavoratori che sono rimasti fuori dai percorsi di stabilizzazione”.

È l’invito rivolto al Governo regionale dal deputato regionale Marco Intravaia affinché sia approvato l’emendamento sui precari del Covid esclusi del percorso di stabilizzazione.

Una “disparità tra lavoratori”

“Si è creata, nei fatti, una situazione di disparità tra gli stessi lavoratori che hanno dato il massimo durante uno dei periodi più bui della nostra storia recente, rischiando la vita in prima linea. Sono rimasti esclusi dalla stabilizzazione, prevista da una norma nazionale, coloro che hanno prestato servizio all’Asp di Palermo”, prosegue.

“Confido nella sensibilità e nella volontà del Governo e dell’Aula – conclude Intravaia – di approvare l’emendamento depositato, di cui sono fra i firmatari insieme ai colleghi Caronia, Grasso e altri, che intende rimuovere questa disparità di trattamento fra lavoratori”.