Stabilizzazioni Sac, Cgil: “Scelta condivisa, ma rivedere relazioni”

La nota del sindacato dopo l'annuncio della società di gestione dell'aeroporto catanese

In più occasioni, a partire da settembre 2021, le organizzazioni sindacali catanesi hanno ufficialmente proposto alla SAC la stabilizzazione dei 102 lavoratori a tempo indeterminato. Da notizie diramate dalla società, oggi veniamo a conoscenza dell’avvenuta stabilizzazione. Pur condividendo la scelta aziendale, la Filt Cgil e la Cgil di Catania registrano con rammarico come la SAC non abbia tenuto conto del rifiuto dei sindacati nel dicembre 2021, di sottoscrivere l’opzione stagionalità nell’ambito delle stabilizzazioni annunciate; opzione che di fatto annulla il senso del “decreto dignità”. Alla luce dei ristori ufficializzati ieri da Enac con i primi 300 milioni di euro stanziati dal governo per i gestori aeroportuali, e alle dichiarazioni dell’Ad di Sac, Torrisi, che prevede un probabile aumento del traffico aereo ai livelli pre COVID, ci appare corretto ritirare la firma per l’utilizzo della cassa integrazione per i dipendenti Sac. Ribadiamo infine la necessita di applicare i CCNL del traporto aereo, a tutti i lavoratori della Sac Service per le mansioni che ricoprono, del trasporto aereo. Su questo non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta, così come vanno ridisegnate urgentemente le regole sulle relazioni industriali.