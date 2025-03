Stadio Barbera, via libera del Comune ai lavori per l’idoneità statica

Oso: “Nessun rischio di partite a porte chiuse”

PALERMO – I tifosi del Palermo possono tirare, almeno per ora, un sospiro di sollievo. La commissione tecnica del Comune ha infatti rilasciato il parere di congruità sui lavori che il club rosanero deve effettuare per ottenere, entro il 18 marzo, il certificato di idoneità statica dell’impianto.

Un passaggio fondamentale per evitare di dover giocare partite a porte chiuse, rischio che aveva provocato grandi polemiche sui possibili tempi necessari all’approvazione della nuova convenzione che non è ancora arrivata in consiglio.

Il 6 marzo la società aveva chiesto il via libera sul serraggio di 13 mila bulloni e per la balaustra della tribuna coperta, per un totale di 150 mila euro.

Il 10 marzo la commissione si è riunita e ha dato il via libera ai lavori affidati alle ditte Metal control e Almeida costruzioni. Interventi considerati “indifferibili” perché necessari a ottenere il certificato di idoneità statica che scadrà il 18 marzo e per garantire la sicurezza e la stabilità dello stadio.

Oso: “Ora nessuna fretta”

“Apprendere che sono stati già autorizzati tutti gli interventi necessari ad ottenere l’idoneità statica dello stadio comunale entro i termini della prossima scadenza ci restituisce grande sollievo, poiché elimina il principale motivo di preoccupazione: non esiste il paventato rischio di dover disputare partite a porte chiuse”, dicono in una nota i consiglieri di Oso Ugo Forello e Giulia Argiroffi.

“Forti di questa serenità ritrovata e condivisa con tutta la città – continuano – aspettiamo che l’amministrazione trasmetta finalmente la concessione al Consiglio per potere procedere con celerità e tutta la tranquillità necessaria alle doverose riflessioni che l’affidamento per 80 anni di uno dei beni più preziosi per la nostra comunità merita”.