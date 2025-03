Stadio delle Palme, torna l’agibilità: potrà ospitare oltre mille spettatori

L'obiettivo è quello di ospitare eventi di livello internazionale

PALERMO – Lo stadio delle Palme “Vito Schifani” torna agibile per ospitare manifestazioni sportive con spettatori sugli spalti”. Lo rende noto l’Assessorato allo Sport.

“La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato il via libera all’apertura delle tribune per 900 posti e delle gradinate per 600 posti”.

Gli interventi eseguiti

Gli interventi di manutenzione sull’impianto alle falde di Monte Pellegrino hanno riguardato la sostituzione delle luci di emergenza negli spogliatoi e nei servizi igienici, insieme con altre verifiche sull’impianto elettrico e termico a cura dell’AMG Energia.

È stata inoltre potenziata la cartellonistica di sicurezza secondo la normativa sulla prevenzione degli incendi. Ulteriori verifiche si sono concentrate sugli aspetti urbanistici-edilizi delle strutture.

Anello: “Risultato importante per lo sport”

“Riapriamo lo stadio delle Palme al pubblico sugli spalti – dice l’assessore allo sport Alessandro Anello – con 1.500 posti a sedere sulle tribune e nelle gradinate. È un risultato importante per lo sport palermitano perché restituisce a tanti tifosi la possibilità di assistere alle competizioni agonistiche di atletica leggera. Stiamo inoltre lavorando in sinergia con la federazione nazionale a un progetto di riqualificazione complessiva dell’impianto che possa ospitare gare di livello internazionale”.

“L’idea – conclude Anello – è anche quella di rendere lo stadio delle Palme, in virtù del clima favorevole a Palermo tutto l’anno, una struttura sportiva di riferimento per tanti atleti, anche dall’estero, nelle fasi di preparazione delle gare”.