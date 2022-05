Stagione positiva per l’Eightyniners, capitan Leone si ritira

“Siamo molto soddisfatti del percorso fatto dai nostri ragazzi, è chiaro che c’è anche un pizzico di amarezza ma le sconfitte fanno parte del gioco”

PALERMO – Conclusa la stagione è tempo di bilanci in casa del Palermo Futsal Eightyniners. Bilancio che non può che essere positivo nonostante i ragazzi del tecnico Costantino non abbiano raggiunto per un pelo la finale del girone A che avrebbe spalancato loro la porta della promozione in B.

Positivo, dicevamo, perché la squadra più giovane di tutto il campionato di serie C regionale di calcio a 5 ha disputato una grande stagione non andando mai sotto la terza posizione alle spalle del duo Termini, vincitore del campionato, e Villaurea vincitore della finale di girone. Questo a dimostrazione di una costante crescita di un gruppo che al netto di qualche errore di gioventù ha dimostrato che se resterà alla corte del presidente Cuttitta non potrà, la prossima stagione, che recitare un ruolo da favorita. “Siamo molto soddisfatti – dice il massimo dirigente della società gialloblù – del percorso fatto dai nostri ragazzi, è chiaro che c’è anche un pizzico di amarezza ma le sconfitte fanno parte del gioco”.

SETTORE GIOVANILE

Note positive anche dal settore giovanile che nonostante sia stato totalmente rifondato è riuscito ad approdare ai play off dopo una buonissima stagione che ha messo in mostra alcuni giovani dal sicuro avvenire.

Tre la “note negative” il ritiro di una delle bandiere delle società gialloblù. Venticinque anni dopo il suo primo tesseramento, correva infatti l’anno 1997, Cesare Leone, il professore, ha deciso di mettere la parola fine alla sua avventura nel calcio a 5 giocato. Un traguardo invidiabile che non fa altro che confermare quanto chi arriva nella “famiglia” Eightyniners resta legato a questa storica società. “Ricordo ancora – prosegue Alessandro Cuttitta – la sua espressione quando l’ho fatto entrare in finale regionale a Caltanissetta contro l’Ares Siracusa. Cesare fa parte della nostra e mia storia”. Fascia da capitano che il prossimo anno sarà indossata da Simone Garofalo cui Cesare Leone ha passato ufficialmente il testimone.